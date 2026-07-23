Haberler

Kudüs Valiliği, 1300'den fazla İsrailli'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail polisi korumasındaki 1300'den fazla fanatik İsrailli, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Müslümanların girişi engellenirken, Likud'lu milletvekili de baskına katıldı. Fanatik grupların hedefi 5 bin kişi.

Filistin topraklarını gasbeden 1300'den fazla İsrailli, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, fanatik İsraillilerin, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail polisinin, fanatik grupların sayısının 150'ye kadar çıkmasına izin vermesinin ardından Mescid-i Aksa'ya baskın yapan İsraillilerin sayısının 1300'ü aştığı, İsraillilerin Aksa'ya gelmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın kapılarında ve Eski Şehir çevresinde önlemlerini sıkılaştırdığı ve Müslümanların ibadet etmek için Aksa'ya girişini engellediği bildirildi.

Sabah namazında çok az sayıdaki Müslümanın Aksa'ya girebildiği aktarılan açıklamada, İsrail polisinin Müslümanları darbettiği kaydedildi.

Mescid-i Aksa'nın avlularında İsrail güçlerinin yoğun bir şekilde konuşlandığı belirtildi.

Fanatik İsraillilerin Aksa'nın avlusunda dini ritüeller gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, camiye baskın düzenleyen aşırılık yanlısı grupların 5 bin kişiye ulaşma hedefiyle Aksa'ya baskın çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca, İsraillilerin baskınına Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan milletvekili Amit Halevi'nin de katıldığı kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli gruplar, Yahudilerin dini günü Tisha B'Av nedeniyle Aksa'ya geniş çaplı baskın düzenleme çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Eski valinin telefonu incelendi, Ankara'da gözaltılar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden

Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden
Gökyüzünde beliren dev ejderha paniğe neden oldu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Kenti ayağa kaldıran görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Kardeşinden Haluk Levent'e ağza alınmayacak küfür

Tutuklu kardeşi bile illallah etmiş! Haluk Levent'e sinkaflı küfür
Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Ünlü yönetmen gözaltına alındı
Ankara'daki fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Özel odalarda neler yapmışlar neler! Hepsi gözaltına alındı
Bali'de akılalmaz vurgun! Instagram bahanesiyle 14 bin dolar çaldı

Instagram bahanesiyle telefonunu alıp hayatının kabusunu yaşattılar
Dans eden diş hekimi Mısır'ı karıştırdı

Diş hekiminin videosu ülkeyi karıştırdı