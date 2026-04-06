Mescid-i Aksa'nın kapalı tutulması ve İsrail'in çıkardığı idam yasası Diyarbakır'da protesto edildi

Diyarbakır'da, Mescid-i Aksa'nın kapalı tutulması ve İsrail'in Filistinli esirlere yönelik çıkardığı idam yasası protesto edildi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Diclekent Camisi önünde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üyeleri ve vatandaşlar, Diclekent Bulvarı'ndan 15 Temmuz Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

Gruptakiler tekbir getirerek İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Medrese Alimleri Vakfı Başkanı Tayyip Elçi, İsrail'in Gazze'nin yanı sıra İran ve Lübnan'a da saldırdığına işaret ederek çocukların da aralarında olduğu binlerce kişiyi katlettiğini söyledi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılınmasına engel olduğunu ve Filistinli esirlere yönelik idam yasası çıkardığını belirten Elçi, şöyle konuştu:

"Bizler Selahaddin-i Eyyubi'nin torunları olarak, Diyarbakır meydanından bütün bu yaşananları şiddetle lanetleyerek haykırmak istiyoruz. İnsanlığını yitirmemiş dünyadaki vicdan sahibi kimseleri bu idam kararlarını iptal etmek ve Mescid-i Aksa'yı ibadete yeniden açmak için elinden gelen her türlü çabayı sonuna kadar sarf etmeye davet ediyoruz."

Elçi, İsrail'in ürünlerinin boykot edilmesini ve Filistinlilere her türlü desteğin verilmesi gerektiğini kaydetti.

Açıklamanın ardından İl Müftü Yardımcısı Selahattin Yılmaz dua etti.

Protestoya, Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir de katıldı.

Gruptakiler duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan
Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz

Trump, İran'a direkt tarih verip tehdit etti: Süreleri doluyor
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi

Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında

CHP'yi karıştıracak bir iddia daha! İş arayan üniversiteli kıza...
Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip

Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip
Emlakçıya 'Merhaba' yazan kadın, aldığı cevapla şoke oldu: Siz nasıl esnafsınız?

Emlakçıya "Merhaba" yazan kadın, aldığı cevapla şoke oldu
ABD Savaş Bakanı'ndan İran’a açık mesaj: Trump şaka yapmaz

Savaşı en çok isteyen isim, İran'ı açık açık tehdit etti
Kocaeli'de sessiz gece

Herkesin gol yağmuru beklediği maçta şaşırtan skor

Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip

Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip
Bir oturuşta 15 tane İzmir bomba yedi, bana mısın demedi

15 taneyi tek oturuşta bitirdi: İzleyenlerin şekeri yükseldi!

Kerem Aktürkoğlu kendisine ve ailesine hakaret edenler için harekete geçti

O isimleri tek tek tespit ettirdi: Başları büyük belada