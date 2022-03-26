Mescid-i Aksa'da ramazan hazırlıkları - Haberler

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Mescid-i Aksa'da ramazan hazırlıkları

AA - Faiz Abu Rmeleh - Güncel
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Mescid-i Aksa'dan detay görüntüler Mescid-i Aksa avlusuna gelen gönüllüler, temizlik çalışmalarından detaylar Mescid-i Aksa avlusuna gelen gönüllülerin ağaçları boyaması KUDÜS - Ramazan ayı için tüm hazırlıkların tamamlandığı Mescid-i Aksa'da temizlik çalışmaları yapıldı.

Mescid-i Aksa'dan detay görüntüler

Mescid-i Aksa avlusuna gelen gönüllüler, temizlik çalışmalarından detaylar

Mescid-i Aksa avlusuna gelen gönüllülerin ağaçları boyaması KUDÜS - Ramazan ayı için tüm hazırlıkların tamamlandığı Mescid-i Aksa'da temizlik çalışmaları yapıldı. Mescid-i Aksa avlusuna gelen gönüllüler, temizlik çalışmalarına yardım etti.

Mescid-i Aksa'da ramazan hazırlıkları

Mescid-i Aksa'da ramazan hazırlıkları

Mescid-i Aksa'da ramazan hazırlıkları

AA / Faiz Abu Rmeleh - Güncel

Ramazan, Mescit, Aksa, Güncel, Haberler

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