Mescid-i Aksa'da ramazan ayının ilk cuma namazı - Haberler

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Mescid-i Aksa'da ramazan ayının ilk cuma namazı

AA - Faiz Abu Rmeleh - Güncel
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Görüntü Dökümü: Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gelen Müslümanlar Mescid-i Aksa avlusundan detaylar Mescid-i Aksa'da cuma namazının kılınması KUDÜS - Kudüs'te binlerce kişi, ramazan ayının ilk cuma namazı için Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya akın etti.

Görüntü Dökümü:

Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gelen Müslümanlar

Mescid-i Aksa avlusundan detaylar

Mescid-i Aksa'da cuma namazının kılınması KUDÜS - Kudüs'te binlerce kişi, ramazan ayının ilk cuma namazı için Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya akın etti.

Mescid-i Aksa'da ramazan ayının ilk cuma namazı

Mescid-i Aksa'da ramazan ayının ilk cuma namazı

Mescid-i Aksa'da ramazan ayının ilk cuma namazı

AA / Faiz Abu Rmeleh - Güncel

Mescit, Kudüs, Aksa, Cuma, Güncel, Haberler

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