Mescid-i Aksa'da ramazan ayının ilk cuma namazı

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Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gelen Müslümanlar

Mescid-i Aksa avlusundan detaylar

Mescid-i Aksa'da cuma namazının kılınması KUDÜS - Kudüs'te binlerce kişi, ramazan ayının ilk cuma namazı için Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya akın etti.