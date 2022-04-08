Mescid-i Aksa'da ramazan ayının ilk cuma namazı
AA - Faiz Abu Rmeleh - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Görüntü Dökümü: Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gelen Müslümanlar Mescid-i Aksa avlusundan detaylar Mescid-i Aksa'da cuma namazının kılınması KUDÜS - Kudüs'te binlerce kişi, ramazan ayının ilk cuma namazı için Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya akın etti.
Görüntü Dökümü:
Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gelen Müslümanlar
Mescid-i Aksa avlusundan detaylar
Mescid-i Aksa'da cuma namazının kılınması KUDÜS - Kudüs'te binlerce kişi, ramazan ayının ilk cuma namazı için Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya akın etti.