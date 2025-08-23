Meşale kutlaması otluk alanda yangın çıkardı

Güncelleme:
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, kutlama için yakılan meşaleler nedeniyle otluk alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kutlama yapmak için yakılan meşaleler nedeniyle otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

MEŞALE KUTLAMASI YANGINA NEDEN OLDU

Yangın, gece saatlerinde Göl Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan Seyit Terası mevkisinde çıktı. Bölgeye gelen gençler ahşap alanın üzerini gül yapraklarıyla süsleyip meşalelerle kutlama yaptılar. Meşalelerden yayılan alevlerin otluk alana sıçramasıyla yangın çıktı.

POLİS, ŞÜPHELİLERİ HER YERDE ARIYOR

Yangının çıkmasının ardından kutlama yapan gençler bölgeden ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede yangın çıkan alanın yanında yanmış meşaleler bulundu. Polis ekipleri yangına neden olan kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
