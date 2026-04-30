Merzifon Kaymakamı Karaaslan'dan esnaf ziyareti

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Esnafa hayırlı işler dileğinde bulunan Karaaslan, sorun ve taleplerini dinledi.

Esnafın ticaret hayatının can damarı olduğunu dile getiren Karaaslan, vatandaşlara kamu hizmetini en iyi şekilde, hızlı ve kaliteli sunabilmek için gayret gösterdiklerini belirtti.

Devlet olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Karaaslan, ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.

Karaaslan'a ziyaretlerinde Kaymakam Refiki Osman Şenbahar eşlik etti.