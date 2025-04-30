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Merzifon Kaymakam Karaaslan, okulları ziyaret etti

Merzifon Kaymakam Karaaslan, okulları ziyaret etti
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Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Öğretmen Mehmet Kapusuz Ortaokulunu ziyaret eden Karaaslan, okulların çalışmaları, projeleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi aldı.

Sınıfları dolaşan Karaaslan, öğrencilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Öğrencilerle sohbet etmekten mutlu olduğunu dile getiren Karaaslan, eğitim camiasına destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Karaaslan'a ziyaretlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat eşlik etti.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
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