Haberler

Merzifon’da yeni eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

Merzifon’da yeni eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat başkanlığında Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, eğitim öğretim faaliyetlerinin genel durumu, okullarda yürütülecek çalışmalar, eğitim ortamlarının daha etkin ve verimli hale getirilmesi, öğrenci başarısının artırılmasına yönelik yapılacak faaliyetler ile yeni eğitim öğretim yılında dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Yozgat, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Yeni dönemin sağlıklı ve verimli şekilde yürütülmesi ve başarı için kurumlar arası koordinasyonun önem taşıdığını anlatan Yozgat, yeni eğitim yılında öğretmen ve öğrencilere başarı diledi.

Kaynak: AA
Ekrem İmamoğlu'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi

İmamoğlu bir davadan daha ceza aldı! Siyasi yasak da çıktı
Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı

Ev sahibi çifti öldüren caninin ilk ifadesi: Bana durmadan...
Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar'a suçlama: İş yerime çökmeye çalıştı

Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar için olay suçlama
İsmail Kartal'a ulaşılamıyor! Telefonlarını kapattı, yöneticiler evine gitti

İsmail Kartal çok şaşırttı! Aziz başkanın sözlerine rağmen...
Yetişkin film yıldızı evinde ölü bulundu! Son mesajı ortaya çıktı

Yetişkin film yıldızı evinde ölü bulundu! Son mesajı ortaya çıktı
‘Burada yok’ denilen kadın, evde 2 saat sonra asılı bulundu

"Burada yok” dediler! 2 saat sonra evde asılı bulundu
Ümraniye’de 2 Özbek kadını öldüren sanıklara 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet

Dehşete düşüren cinayetin katili tüm detayları anlattı

Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor

Sır olay! 3. kattan düşen genç kız hayata tutunmaya çalışıyor
Eski İtalya Dışişleri Bakanı ve AB Komiseri Emma Bonino hayatını kaybetti

Avrupa siyasetinin önemli ismi Bonino yaşamını yitirdi