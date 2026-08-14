Merzifon'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kurslarının kapanış programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından Akif Gülle Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Hökelek, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Karaaslan, çocuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya ise, yaz Kur'an kurslarının çocukların cami ve Kur'an-ı Kerim'le tanışması açısından önemli olduğunu belirtti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, hadis okumaları ve dualarla devam eden programda, öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA