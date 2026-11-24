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Amasya'nın Merzifon ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, Kaymakam Ahmet Karaaslan başkanlığında yapıldı.

Kaymakam Karaaslan, toplantıda yaptığı konuşmada, köylere en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf ettiklerini, vatandaşların hayat standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Karaaslan'ın konuşmasının ardından genel kurul gündem maddeleri görüşülerek, 2027 yılı tahmini bütçesi kabul edildi.

Toplantıda, köy muhtarlarının talep ve görüşleri dinlendi.

Kaynak: AA