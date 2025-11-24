Merzifon'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, Kaymakam Ahmet Karaaslan başkanlığında yapıldı.

Kaymakam Karaaslan, toplantıda yaptığı konuşmada, köylere en iyi hizmeti sunmak için gayret ettiklerini söyledi.

Köylere yapılan ve yapılması planlanan içme suyu, yol, sulama suyu, parke taşı ve diğer ihtiyaçlar hakkında bilgilendirmede bulunan Karaaslan, "Merzifon'un tüm köylerinde hizmet standartlarını yükseltmeye yönelik koordinasyon ve iş birliği çalışmaları kararlılıkla sürdürülecek."dedi.

Karaaslan'ın konuşmasının ardından genel kurul gündem maddeleri görüşülerek, 2026 yılı tahmini bütçesi kabul edildi.

Toplantıda, köy muhtarlarının talep ve görüşleri dinlendi.