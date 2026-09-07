Jandarmadan Traktör Sürücülerine Reflektör Eğitimi

Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince traktör sürücülerine "Reflektör Tak, Görünür Ol" proje kapsamında eğitim verildi.

Jandarma ekipleri, traktör kazalarının önüne geçmek için sürücülere yönelik eğitimler düzenliyor.

Yoğun olarak tarımla uğraşan Sarıbuğday köyünde düzenlenen eğitimde "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesi kapsamında tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesi ve traktör sürücülerin görünür olması konusunda bilgi verildi.

Eğitimde sürücülere tarım araçlarının güvenli kullanımı hem teorik hem de uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitim sonunda sürücülere reflektör dağıtıldı.

Kaynak: AA