Merzifon'da itfaiye ekipleri anaokulu öğrencilerine 112'yi ve yangını anlattı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, anaokulu öğrencilerine itfaiyecilik mesleği anlatıldı.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve özel bir anaokulu iş birliğinde yapılan etkinlikte öğrencilere itfaiyenin görevleri, yangın türleri, yangın anında yapılması gerekenler ile yangın söndürmede kullanılan kıyafet, araç ve malzemeler anlatıldı.

Etkinlikte ayrıca öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kullanımı, telefonla kime, nasıl ihbarda bulunulacağı hakkında bilgi verildi.

Daha sonra öğrencilerin soruları itfaiye ekiplerince yanıtlandı.

Kaynak: AA