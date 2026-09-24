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Merzifon'da itfaiye ekipleri anaokulu öğrencilerine 112'yi ve yangını anlattı

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Merzifon'da itfaiye ekipleri anaokulu öğrencilerine 112'yi ve yangını anlattı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile özel bir anaokulunun iş birliğinde öğrencilere itfaiyecilik anlatıldı. Etkinlikte yangın anında yapılması gerekenler ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kullanımı anlatıldı; öğrencilerin soruları yanıtlandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, anaokulu öğrencilerine itfaiyecilik mesleği anlatıldı.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve özel bir anaokulu iş birliğinde yapılan etkinlikte öğrencilere itfaiyenin görevleri, yangın türleri, yangın anında yapılması gerekenler ile yangın söndürmede kullanılan kıyafet, araç ve malzemeler anlatıldı.

Etkinlikte ayrıca öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kullanımı, telefonla kime, nasıl ihbarda bulunulacağı hakkında bilgi verildi.

Daha sonra öğrencilerin soruları itfaiye ekiplerince yanıtlandı.

Kaynak: AA
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