Merzifon'da itfaiye ekipleri anaokulu öğrencilerine 112'yi ve yangını anlattı

Merzifon'da itfaiye ekipleri anaokulu öğrencilerine 112'yi ve yangını anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile özel bir anaokulunun iş birliğinde öğrencilere itfaiyecilik anlatıldı. Etkinlikte yangın anında yapılması gerekenler ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kullanımı anlatıldı; öğrencilerin soruları yanıtlandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, anaokulu öğrencilerine itfaiyecilik mesleği anlatıldı.
Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve özel bir anaokulu iş birliğinde yapılan etkinlikte öğrencilere itfaiyenin görevleri, yangın türleri, yangın anında yapılması gerekenler ile yangın söndürmede kullanılan kıyafet, araç ve malzemeler anlatıldı.
Etkinlikte ayrıca öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kullanımı, telefonla kime, nasıl ihbarda bulunulacağı hakkında bilgi verildi.
Daha sonra öğrencilerin soruları itfaiye ekiplerince yanıtlandı.
Kaynak: AA