Amasya'da Gaziler Günü Etkinlikleri: Helva İkramı Yapıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlara helva dağıtıldı.

Merzifon İlçe Müftülüğü tarafından Kara Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlenen mevlit programının ardından Aşevi Müdürlüğünce vatandaşlara helva ikramında bulunuldu.

Etkinliğe Kaymakam Ahmet Karaaslan, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Basmacı, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Karaaslan, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali uğruna canlarını ortaya koyan şehitlere ve gazilere minnet borçlu olduklarını belirtti.

Her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarını vurgulayan Karaaslan, "Gaziler Günü, özgürlük ve bağımsızlık uğruna mücadele eden, bizlere bu toprakları emanet eden şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarını hatırlamak için önemli bir fırsattır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru için canlarını feda eden kahraman şehit ve gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini sözlerine ekledi.