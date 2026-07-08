Haberler

Merzifon'da okul inşaatı incelendi

Merzifon'da okul inşaatı incelendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, yapımı devam eden Abidehatun İlkokulu'nda incelemelerde bulundu. Yozgat, en iyi ve modern ortamlarda eğitim için yatırımların sürdüğünü belirtti.

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, yapımı devam eden okulda incelemelerde bulundu.

Yozgat, inşaat çalışmaları süren Abidehatun İlkokulu'nu ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ülkenin geleceğine ışık tutan öğrencilerin en iyi ve en modern ortamlarda eğitim görmesini sağlamak için en büyük yatırımların eğitime yapıldığına işaret eden Yozgat, inşaatın belirlenen program doğrultusunda kalite ve güvenlik standartlarına uygun şekilde tamamlanması için gayret ettiklerini kaydetti.

İnşaatın kısa sürede tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Yozgat, yüklenici firma yetkililerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA / Hülya Turan
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

İlk söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın! Liderlerin yüzüne açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara'da

Şara'ya özel davet! Zirveye katılmayacak ama kritik bir görüşmesi var
Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti

Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti
Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu

Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu
Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler

Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler
Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından dikkat çeken iddia

Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından bomba iddia
Herkes Miçotakis'in yürüyüşünü konuşuyor

Miçotakis'in "Ceddin Deden" marşı sonrası yürüyüşü değişti
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu

Genç başbakan makam aracından iner inmez hayran kaldı