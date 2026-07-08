Merzifon'da okul inşaatı incelendi

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, yapımı devam eden okulda incelemelerde bulundu.

Yozgat, inşaat çalışmaları süren Abidehatun İlkokulu'nu ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ülkenin geleceğine ışık tutan öğrencilerin en iyi ve en modern ortamlarda eğitim görmesini sağlamak için en büyük yatırımların eğitime yapıldığına işaret eden Yozgat, inşaatın belirlenen program doğrultusunda kalite ve güvenlik standartlarına uygun şekilde tamamlanması için gayret ettiklerini kaydetti.

İnşaatın kısa sürede tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Yozgat, yüklenici firma yetkililerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.