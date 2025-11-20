Merzifon'da Dolandırıcılık Vakası: 3 Şüpheli Tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Temmuz'da Merzifon'da yaşayan S.K'nin (78) kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından yaklaşık 3,5 milyon lira dolandırılmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Soruşturma kapsamında Ankara ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Zanlıların bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda, dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 6 cep telefonu ve sim kartları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.