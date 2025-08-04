Merzifon'da Devrilen Tırın Sürücüsü Yaralandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde kontrolden çıkan tomruk yüklü bir tır devrildi. Sürücü Muhsin T. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Muhsin T. yönetimindeki 55 AIS 756 plakalı tomruk yüklü tır, Merzifon-Çorum karayolu 1. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel