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Merzifon'da çiftçi, 29 Ekim'de tarlasına traktörle 'Cumhuriyet' yazdı

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Merzifon'un Yakup köyünde bir çiftçi, 29 Ekim dolayısıyla tarlasına traktörünün pulluğuyla 'Cumhuriyet' yazıp sonsuzluk işareti çizdi. Çiftçi, bu çalışmayı 3 yıldır yaptığını belirterek 'Cumhuriyet'imizin 103. yaşı kutlu olsun' dedi; yazı dronla görüntülendi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan bir çiftçi, tarlasına traktörle "Cumhuriyet" yazdı.

İlçeye bağlı Yakup köyünde çiftçilik yapan 28 yaşındaki Eren Yiğit, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla traktörünün pulluğuyla tarlasına "Cumhuriyet" yazıp sonsuzluk işareti çizdi.

Eren Yiğit, Cumhuriyet'in anlam ve önemine istinaden bu çalışmayı 3 yıldır yaptığını belirterek, "Cumhuriyet'imizin 103. yaşı kutlu olsun." dedi.

Yiğit'in tarlasındaki yazı, dronla da görüntülendi.

Kaynak: AA
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