Merzifon'da 2025 Aile Yılı Etkinlikleri Kapsamında Doğa Yürüyüşü Düzenlendi

Merzifon'da 2025 Aile Yılı Etkinlikleri Kapsamında Doğa Yürüyüşü Düzenlendi
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, ailenin önemine vurgu yaptı ve bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı artıracağına dikkati çekti.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi.

Ailenin önemine dikkati çekmek amacıyla organize edilen etkinlikte, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan ve beraberindeki ilçe protokolü Tavşan Dağı mevkisinde yürüdü.

Kaymakam Karaaslan, gazetecilere, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak ailenin güçlü yapısının çok önemli olduğunu söyledi.

Aile bağlarının güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılması açısından bu tür etkinliklerin önemli olduğunu dile getiren Karaaslan, "Aile Yılı kapsamında düzenlediğimiz bu etkinlikle hem doğanın güzelliklerini birlikte yaşadık hem de vatandaşlarımızla bir arada olmanın mutluluğunu paylaştık. Aile birliğinin ve toplumsal kaynaşmanın güçlenmesi için bu tarz faaliyetlere devam edeceğiz."diye konuştu.

Yürüyüşe, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
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