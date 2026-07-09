Merz, Netanyahu'dan Batı Şeria'nın ilhakına yönelik adımlardan kaçınmasını istedi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, Batı Şeria'nın kısmi ilhakına yönelik adımların atılmaması gerektiğini söyledi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Merz ile Netanyahu telefonda görüştü.

Görüşmede, özellikle Lübnan ve Filistin topraklarındaki son gelişmeler ele alındı ve taraflar bölgedeki durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Merz görüşmede, Batı Şeria'nın kısmi ilhakına yönelik adımların atılmaması gerektiğini vurguladı.

ABD ile İran arasında varılan çerçeve anlaşmasına da değinen Merz, söz konusu anlaşmanın bölgenin istikrarı için en iyi fırsatı sunduğunu ifade etti.

Merz, Alman hükümetinin bölgede kalıcı istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik çabaları desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.