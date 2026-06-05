Merz, AB'ye yeni üye kabul edilmemesinin bu konuda AB'nin de eksiklikleri olduğunu gösterdiğini belirtti

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği'nin (AB) 13 yıldır yeni üye kabul etmemesinin bu konuda AB tarafının da eksiklikleri olduğunu gösterdiğini söyledi.

Merz, Karadağ'ın Tivat kentinde düzenlenen AB-Batı Balkan Zirvesi öncesi gazetecilere AB'nin genişlemesi konusunu değerlendirdi.

Alman Başbakan, "13 yıldır yeni üye kabul etmememiz, bu konuda AB tarafında da eksiklikleri olduğunu göstermektedir. Bugün bunları aşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Merz AB'nin genişlemesi konusunun yıllardır tartışılması gereken bir konu olduğunu belirterek, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ben, bundan sonra nasıl ilerleyeceğimiz ve özellikle Batı Balkanlar'daki bazı ülkeleri de kapsayacak şekilde genişlemeyi nasıl mümkün kılabileceğimiz konusunda somut bir öneri sunduk. AB, genişlemeye hazır ve istekli olduğunu göstermelidir. Bugün bunu tartışmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Zirvede Batı Balkan ülkelerinin temsilcileriyle sonraki adımları ele alacaklarını bildiren Merz, zirve sonucunda Brüksel'de hayata geçirilecek ortak sonuçlara varabilecekleri umduğunu dile getirdi.