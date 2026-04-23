Milli yüzücü Meryem, 2028 Yaz Paralimpik Oyunları'nda Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor

ADANA'da Langer Mezomelik Displazisi (LMD), hastalığıyla dünyaya gelen ve yaşıtlarına göre kol ve bacakları kısa kalan Meryem Nur Tunuğ (17) küçük yaşlarda rehabilitasyon amacıyla tanıştığı yüzme sporunda paralimpik milli sporcu ünvanını kazanıp, ulusal ve ulusalararası çok sayıda başarıya imza attı. ABD'de düzenlenecek 2028 Yaz Paralimpik Oyunları'nda Türk bayrağını dalgalandırıp madalya ile dönmek istediğini belirten milli para yüzücü Meryem Nur Tunuğ, antrenmanlarını sürdürüyor.

KOL VE BACAKLARI KISA DOĞDU, YÜZME SPORU HAYATA BAĞLADI

Adana'da yaşayan İsmail ve Havva Tunuğ çiftinin kızları Meryem Nur Tunuğ, kemik gelişimini etkileyen, özellikle ön kollar ve alt bacakların orantısız derecede kısa olmasıyla karakterize nadir, kalıtsal bir iskelet bozukluğu olan LMD hastalığı ile dünyaya geldi. Lise 3'ncü sınıf öğrencisi olan Meryem, çok sayıda ameliyat geçirmesi nedeniyle zor bir çocukluk ve eğitim hayatı olmasına rağmen enerjisi ve hayata olan bağlılığı onu küçük yaşlarda yüzme sporuna yönlendirdi. Tunuğ, rehabilitasyon amacıyla başladığı bu spor sayesinde şuan paralimpik oyunlarında Türkiye'yi temsil ediyor.

ULUSAL VE ULUSALARARASI ÇOK SAYIDA BAŞARI ELDE ETTİ

Meryem Nur, 2022'de Almanya'da, 2023'te Fransa, İngiltere ve Mısır'da gerçekleştirilen şampiyonalarda dereceler aldı. 2024'te İtalya'da ve Portekiz'de düzenlenen Avrupa şampiyonalarında başarı elde eden Meryem Nur, IPC tarafından verilen bipartite davet kotası ile Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na da katılma hakkı kazandı ve yine dereceyle döndü. 2025 yılında ise İstanbul'da Avrupa Paralimpik Komitesi tarafından düzenlenen ve 13-23 yaş arası genç paralimpik sporcuları bir araya getiren 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda kendi yaş kategorisinde 1'ncilik, genel sıralamada ise Avrupa 2'nciliği aldı.

AVRUPA YÜZME ŞAMPİYONASI'NDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Bu yıl 27 Nisan'da Fransa'da düzenlenecek Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edeceğini belirten Meryem Nur Tunuğ, buradan da madalya ile dönmek istediğini söyledi. İlerleyen dönemde gerçekleştirmek istediği hedeflerinden de bahseden Meryem Nur, "Fransa'dan döndükten sonra 15-22 Haziran tarihlerinde Mersin 2026 Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları var. Bu biz gençler için çok önemli bir yarış. Daha sonra Kocaeli'de Avrupa Şampiyonluğu için yarışacağız. Bu yarışlardan madalya ile döndükten sonra hedefim; ABD'de düzenlenecek 2028 Yaz Paralimpik Oyunları'nda en iyi dereceyi elde ederek, İstiklal Marşı'mızı okutup Türk bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" dedi.

'EVE KAPANMAYIN, BİR GÜN BAŞKA ÇOCUKLARA ÖRNEK OLABİLİRSİNİZ'

Bedensel engelli gençlere de mesaj veren Meryem Nur Tunuğ, "Doğuştan gelen bir rahatsızlığım nedeniyle iki kolum ve iki bacağım kısa. Ama ben pes etmedi. Hayatta tabi bazı zorluklar olabiliyor. Öncelikle kendilerini severek, bir spor branşına yönelmelerini dilerim. Spora başladıktan sonra bambaşka bir hayatınız oluyor. Sosyalleşiyorsunuz, enerjiniz artıyor, hayatınızda disiplin oluyor. Belki bir gün başka çocuklara da örnek olabilirsiniz. Lütfen eve kapanmayın. Kendinizi gösterin, bir ortamınız olsun" diye konuştu.

ANTRENÖR: MERYEM AZMİ, GÜCÜ VE NEŞESİYLE BİZE ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ

Milli para yüzücü Meryem'in antrenörü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli Osman Konak ise haftalık 9 saatlik antrenmanlarla hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Meryem'in enerjisi, gücü ve azmiyle hedeflerimizi belirledik. Bizde ondan çok şey öğrendik. O istediği her başarıyı kazanabilecek bir karakterde bir çocuk. Birçok özel çocuğumuza öncülük etti. Özellikle Adana'mızın büyük bir başarısı ve neşe kaynağıdır" dedi.

Haber: Gülşah ATICI-Kamera: Yusuf YILDIZ/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı