İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında Merve Taşkın hakkında yakalama kararı
İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, yurt dışında olduğu belirlenen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sürüyor.
Bu kapsamda, yurt dışında olduğu tespit edilen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel