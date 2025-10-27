Merve Özbey, Mardin Kültür Yolu Festivali'nde Konser Verdi
Sanatçı Merve Özbey, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Mardin Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarıyla buluşarak sevilen şarkılarını seslendirdi.
Sanatçı Merve Özbey, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.
Artuklu Fuar Alanı'nda düzenlenen konserde sahne alan Merve Özbey, hayranlarıyla buluştu.
Sanatçı Özbey konserinde, "Geçsin Yıllar", "Duman", "Yaramızda Kalsın" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra rock müzikten arabeske varan geniş repertuvarıyla dinleyicilerinden alkış aldı.
Mardinliler şarkılarına eşlik ettiği Özbey, festivalin son gününde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel