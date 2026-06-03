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Denizli'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 kişi Antalya'da defnedildi

Denizli'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 kişi Antalya'da defnedildi
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Denizli'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden Merve Erik için Alanya'da cenaze töreni düzenlendi. Genç kadın, dualarla toprağa verildi.

MERVE DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarpıp yanan yolcu otobüsünde hayatını kaybeden 8 kişiden Merve Erik (26) için Antalya'nın Alanya ilçesinde tören düzenlendi. Aynı kazada yaralanan Sami Erik ile bu yıl 15 Nisan'da evlendiği öğrenilen Merve Erik'in cenazesi, Denizli Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından bugün Alanya'ya getirildi. Uzunöz Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Erik, dualar eşliğinde toprağa verildi. Cenaze töreninde Merve Erik'in yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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