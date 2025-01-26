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Mersinli Ahşap Sanatçısı, Hobi Olarak Başladığı Oyunculuğu İşe Dönüştürdü

Mersinli Ahşap Sanatçısı, Hobi Olarak Başladığı Oyunculuğu İşe Dönüştürdü
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Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Örsan Sami Şener, hobi olarak başladığı ahşap oymacılığını evinde kurduğu atölyede profesyonel bir iş haline getirerek hem yurt içi hem de yurt dışına siparişler almaya başladı.

Mersin'de hobi olarak ahşap oymaya başlayan Örsan Sami Şener, atölyeye çevirdiği evinin odasında ürettiklerini satışa sunuyor.

Tarsus ilçesi Gülek Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk babası 38 yaşındaki Şener, 2017'de hobi olarak başladığı ahşap sanatında kendisini geliştirdi.

Evinin bir odasını atölyeye çeviren Şener, ahşap kullanarak bıçak, bardak, fincan, tabak ile çeşitli ev ve süs eşyaları üretmeye başladı.

Şener, atölyesi ve sosyal medya uygulamaları üzerinden kurduğu hesaplarda ürünlerini sergiliyor.

Zaman zaman yurt dışından da sipariş alan Şener, kişiye özel hediyelik eşyalar da tasarlıyor.

Örsan Sami Şener, AA muhabirine, ahşap oymacılığına ilgisinin zamanla tutkuya dönüştüğünü söyledi.

Ahşap oyma konusunda her geçen gün kendini geliştirdiğini, bunun için bazı ustalardan da dersler aldığını anlatan Şener, evinin bir odasını da atölyeye çevirdiğini belirtti.

Atölyesinde yaptığı ürünleri satarak gelir sağladığını aktaran Şener, şunları kaydetti:

"Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından talepler oluyor. Birçok dizi ve film yapımcılarına ürünlerimi gönderdim. Bu vesileyle çok sayıda insan tanıdım. Genelde ahşap ve çelik üzerine üretim yapıyorum. Ahşapları sanata çevirmeye çalışıyorum. Kimine göre odun kimine göre tahta parçası ama ben bir ağacı gördüğümde ondan ne çıkacağını öngörebiliyorum."

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel
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