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Musa Bozuldu Yaylası'nda Bal Hasadı Başladı

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Mersin Erdemli'de 2 bin 300 rakımdaki Musa Bozuldu Yaylası'nda Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün arıcılık çalışmalarında bal hasadı başladı. İklim ve zengin flora sayesinde kalite ve rekoltenin yüksek olması bekleniyor.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından 2 bin 300 rakımlı Musa Bozuldu Yaylası'nda yürütülen arıcılık çalışmalarında bal hasadı başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Orman Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından 2 bin 300 rakımlı Musa Bozuldu Yaylası'nda yürütülen arıcılık çalışmalarında bal hasadı başladı. Enstitü Müdürü Dr. Nihal Denli, Arıcılık Bölüm Başkanı Ziraat Mühendisi Neslihan Parmaksız ile birlikte ilçeye yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki yaylada bulunan enstitüye ait arıcılık merkezinde incelemelerde bulunarak bal hasadına katıldı. Enstitüye ait arı kovanlarını tek tek inceleyen Dr. Nihal Denli, bu yıl iklim koşullarının olumlu seyretmesi ve zengin bitki örtüsünün bal kalitesini artırdığını belirtti.

'FLORA BU YIL ZENGİNLEŞTİ'

Arıcılık faaliyetlerin mühendisler tarafından titizlikle takip edildiğini kaydeden Denli, "Bu yıl iklim şartlarının uygun gitmesiyle birlikte flora oldukça zenginleşti. Çiçek çeşitliliğinin fazla olması balın hem kalitesini hem de verimini artırdı. Yaz aylarında kovanlarımızı yüksek rakımlı bölgelere taşıyoruz. Bölgedeki çok sayıda arıcımız da aynı uygulamayı yapıyor. Kovanlarımız bal seviyesini doldurduğu için hasada başladık. Rekoltenin ve bal kalitesinin oldukça yüksek olacağını düşünüyoruz. Kurum olarak üreticilerimize eğitim ve teknik destek vermeye devam ediyor, arıcılığın sürdürülebilirliği için araştırma ve eğitim çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Arılar, doğanın ve yaşam döngüsünün vazgeçilmez bir parçasıdır. Hasadın ardından kovanlarımızı yeniden daha düşük rakımlı bölgelere taşıyacağız. Tüm arıcılarımıza bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum" dedi.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Arıcılık Bölümü Başkanı Neslihan Parmaksız ise bölgede yaklaşık 50 farklı çiçek türünün bulunduğunu belirterek, "Bu zengin flora balın aroma ve kalitesini önemli ölçüde artırıyor. Bu yıl doğa arıcılık açısından oldukça elverişli geçti. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından enstitü personeli tarafından kovanlardan petekler alınarak bal hasadı gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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