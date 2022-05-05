Mersin Yenişehir'de voleybol festivali yapılacak

"Festival Voleybol 2022" Mersin Yenişehir'de yapılacak

Yenişehir Belediyesi CNR EXPO Fuar Merkezi'nde düzenlenecek voleybol festivaline Türkiye'nin dört bir yanından 160 takım ve 4 bin sporcu katılacak.

Geçtiğimiz ay Avrupa Triatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası'na ev sahipliği yapan ve kente uluslararası bir spor organizasyonu kazandıran Mersin Yenişehir Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle şimdi de voleybol festivali düzenliyor. "Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası"yıldızlar, midiler ve küçükler kategorilerinde oynanacak maçlarla Mersinli sporseverlere voleybol heyecanı yaşatacak, geleceğin yıldızları Yenişehir'de sahne alacak.

Yenişehir Belediyesi CNR EXPO Fuar Merkezi"Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası" için hazırlandı. 8 sahanın kurulduğu merkezde portatif tribünlerde oluşturuldu. "Festival Voleybol 2022" ilk olarak 11-16 Mayıs tarihleri arasında yıldız kız ve yıldız erkekler maçlarıyla başlayacak. 18-25 Mayıs tarihleri arasında midi kızlar ve küçük erkekler kategorilerindeki maçlarla devam edecek voleybol festivali 09-16 Haziran tarihleri arasında midi erkekler ve küçük kızlar maçlarıyla sona edecek.

Başkan Özyiğit, "Kentimize farklı bir renk katacak"

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Kentimizde sportif hareketliliği sağlamak ve çocuklarımızı spora teşvik etmek amacıyla gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Yenişehir Triatlonu'ndan sonra Türkiye Voleybol Federasyonu ile birlikte düzenleyeceğimiz bu organizasyonda inanıyorum ki kentimize farklı bir renk katacak. Binlerce kişi Mersin Yenişehir'e gelecek. Hazırlıklarımızı yapıyoruz, tüm hemşehrilerimizi voleybol festivali için Yenişehir Belediyesi CNREXPO Fuar Merkezimize bekliyoruz." dedi.

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