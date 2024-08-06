Mersin Yenişehir'de Atık Alanında Yangın Çıktı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde bulunan atık alanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde, atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Gökçebelen Mahallesi'ndeki 25 dönümlük alanda bulunan atıklar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve iş makineleri yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmasıyla söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.