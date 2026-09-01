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Yeni Adli Yıl Törenlerle Başladı

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Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde yeni adli yıl dolayısıyla törenler düzenlendi. Tarsus, Anamur ve Samandağ adliyelerindeki programlarda yargı mensupları, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı vurgusu yaptı.

Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde yeni adli yılın başlaması dolayısıyla törenler düzenlendi.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Gürkan Özkaynak, Tarsus Adliyesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla, Adana'nın da Pozantı ilçesine hizmet verdiklerini söyledi.

Tarsus Adliyesi'nin, ülkenin en büyük ilçe adliyelerinden biri olduğunu belirten Özkaynak, yargı mensuplarının çalışmalarını özveriyle sürdürdüğünü anlattı.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Can Yavuz, Adalet Komisyonu Başkanı Emre Evci, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Özen, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Barış Altındal, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Güler de katıldı.

Anamur Adliyesi'nde de yeni adli yılın başlaması dolayısıyla program yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, programdaki konuşmasında, yeni yılda dosya yükünün azaltılması, etkin süreç yönetimi, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının kararlılıkla korunması hedefleriyle çalışacaklarını vurguladı.

Programa, Kaymakam Kemal Duru ve Adalet Komisyonu Başkanı Süreyya Topaloğlu da katıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde de yeni adli yıl dolayısıyla tören düzenlendi.

Samandağ Adliyesi'ndeki törene, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay ve Cumhuriyet Başsavcısı Furkan Akbulut da katıldı.

Kaynak: AA
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