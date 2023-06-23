Mersin ve Adana'da silah kaçakçılığı operasyonu: 26 tabanca ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesi ve Adana'da yapılan operasyonda, kaçak 26 tabanca bulundu ve 4 şüpheli yakalandı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin elinde bulundurdukları silahları satmak için müşteri arayışında olduklarını tespit etmişti.