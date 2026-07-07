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Mersin Valisi Toros'tan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'ye ziyaret

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Mersin Valisi Atilla Toros, beraberindeki emniyet ve jandarma komutanlarıyla birlikte Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yasin Emre'yi ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yasin Emre'yi ziyaret etti.

Toros, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen ile Emre'ye ziyarette bulundu.

Gerçekleşen ziyarette Emre'ye görevinde başarı dilekleri iletildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
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