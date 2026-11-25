Mersin Valisi Toros, Erdemli'de Öğretmenevi ek hizmet binasının açılışına katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mersin'in Erdemli ilçesinde Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Ek Hizmet Binası törenle hizmete girdi. Vali Atilla Toros, kapsamlı tadilatın ardından binanın eğitim camiasınca yeniden değerlendirilmesine karar verildiğini belirtti; duaların ardından açılış kurdelesi kesildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Ek Hizmet Binası törenle hizmete girdi.
Vali Atilla Toros, açılış töreninde yaptığı konuşmada, binanın kapsamlı tadilatın ardından eğitim camiasınca yeniden değerlendirilmesine karar verildiğini belirterek, tesisin hayırlı olmasını diledi.
Katılımcıların okuduğu duaların ardından binanın açılış kurdelesi kesildi.
Törene, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci de katıldı.
Kaynak: AA