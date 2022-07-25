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Mersin Valisi Pehlivan, Toroslar ilçesinde inceleme yaptı

AA - Burcu Kaya - Güncel
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Mersin Valisi Pehlivan, Toroslar ilçesinde inceleme yaptı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Toroslar ilçesinde incelemelerde bulundu.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Toroslar ilçesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman İl Müdürü Arif Abalı'nın da yer aldığı gezide Pehlivan, Arslanköy Mahallesi'ni ziyaret etti.

Hayvancılıkla uğraşan Yörüklerin kaldığı çadıra giden Pehlivan, sohbet ettiği ailelerin sorunlarını dinledi.

Vali Pehlivan, kepenek giyip ayran da yaptı.

Ziyaretin ardından Pehlivan, incelediği Cehennem Deresi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, orman yangını havuzu ve Roma Dönemi'ne ait su kemerindeki çalışmalarla ilgili Abalı'dan bilgi aldı.

AA / Burcu Kaya - Güncel

Ali Hamza Pehlivan Arif Abalı Toroslar Mersin Güncel Haberler

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