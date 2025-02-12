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Atilla Toros Mersin Valiliği Görevine Başladı

Atilla Toros Mersin Valiliği Görevine Başladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Mersin Valiliğine atanan Atilla Toros, görevine başladı. Toros, valilik girişinde karşılandıktan sonra yaptığı açıklamada, Mersin’in huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışacaklarını belirtti. Tarım, turizm ve sanayi alanlarında şehri daha iyi noktalara taşımak için tüm dinamiklerle birlikte çalışacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Göç İdaresi Başkanlığından Mersin Valiliğine atanan Atilla Toros, görevine başladı.

Kente gelen Toros'u valilik girişinde vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurumlarının yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri karşıladı.

Katılımcılarla tanışan Toros, tören mangasını selamladı.

Vali Toros, gazetecilere, kentte göreve başlamanın gurur ve onurunu yaşadığını söyledi.

Tevdi edilen görevden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şükranlarını sunduğunu dile getiren Toros, "Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ilerlerken Mersin'imizin huzur ve güvenliğini tesis etmek için emniyetimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimiz başta olmak üzere hep birlikte çaba sarf edeceğiz." dedi.

Toros, kenti daha iyi noktalara taşımayı hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Tarım, turizm, ticaret ve sanayisiyle, ulusal ticaret ağlarıyla, orman zenginlikleriyle, limanıyla öne çıkan ilimizde hep birlikte çalışacağız. Şehrimizin tüm dinamiklerini harekete geçirecek, potansiyelini en verimli kullanacak şekilde birlikte hareket edeceğiz. İşçilerimizle, çiftçilerimizle, memurlarımızla, öğretmenlerimizle, genci ve yaşlısıyla başaracağız."

Konuşmasının ardından Toros, makamında toplantı yaptı.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel
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