Mersin Valisi Atilla Toros, AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

Mersin Valisi Atilla Toros, Anadolu Ajansının (AA) 106'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Toros, mesajında, AA'nın Milli Mücadele döneminden bugüne hakikatin "en gür sesi" olduğunu belirtti.

AA'nın kurulduğu günden bu yana aynı sorumluluk bilinciyle kamuoyunun doğru, hızlı ve tarafsız bilgilendirilmesinde hayati bir görev üstlendiğini kaydeden Toros, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin ve dünyanın güvenilir haber kaynaklarından biri olma yolunda gösterdiği üstün gayret ve özverili çalışmaları dolayısıyla tüm Ajans çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyor, Anadolu Ajansının 106'ncı kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu anlamlı vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçenleri saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."