Mersin Üniversitesi'nden Doğa ve Kültür Gezisi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Denizcilik Topluluğunca Mut ilçesindeki Yerköprü Şelalesi ve Alahan Manastırı'na gezi düzenlendi.

Topluluk üyesi öğrenciler ile akademisyenler düzenledikleri gezi programında ilk olarak Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "tabiat anıtı" olarak tescillenen Yerköprü Şelalesi'ni ziyaret etti.

Şelalenin doğal güzelliğini iki ayrı seyir terasında izleme imkanı bulan katılımcılar daha sonra UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Hristiyanlığın hac yollarından biri olarak bilinen Alahan Manastırı'nı gezdi.

Geziye katılan MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, gazetecilere, Yerköprü Şelalesi ve Alahan Manastırı'nın önemli yerlerden olduğunu belirterek, gezinin verimli geçtiğini belirtti.

MEÜ Denizcilik Topluluğu Başkanı Azra Gündoğdu da geziden keyif aldıklarını kaydetti.