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Mersin Üniversitesi'nden Deniz Çayırları İçin Restorasyon Projesi

Mersin Üniversitesi'nden Deniz Çayırları İçin Restorasyon Projesi
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Mersin Üniversitesi, Doğu Akdeniz'deki deniz çayırı popülasyonunun iyileştirilmesi amacıyla Aydıncık ilçesinde dalış yaparak restorasyon projesi hazırladı. Projenin 2025'te hayata geçirilmesi planlanıyor.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) tarafından Doğu Akdeniz'deki deniz çayırı popülasyonunun iyileştirilmesi için gelecek yıl çalışma yürütülecek.

MEÜ Su Ürünleri Fakültesince başlatılan çalışma kapsamında 8 kişilik ekip, Aydıncık ilçesinde dalış yaptı.

Su altındaki incelemede deniz çayırlarının iklim değişikliğine bağlı olarak azaldığını belirleyen ekip, restorasyon projesi hazırladı.

Projenin 2025'te hayata geçirilmesi planlanıyor.

"Aydıncık ilçesi deniz çayırlarının son kalesi"

Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, gazetecilere, yaz aylarında Doğu Akdeniz'deki yüzey suyu sıcaklığının 34 dereceye ulaştığını söyledi.

Deniz çayırlarının, sıcaklık ve kirlilikten olumsuz etkilendiğini belirten Ayas, şöyle konuştu:

"Aydıncık ilçesi deniz çayırlarının son kalesi. Buradaki çalışmalarda türün zarar gördüğünü, belli noktalarda da ortadan kalkmaya başladığını tespit ettik. Mersin Üniversitesi olarak 2025 yılı içerisinde restorasyon çalışmasına başlamayı planlıyoruz. Şu anda dalışlarımız sürüyor. Alandaki toplulukların sağlığı ve dağılımıyla ilgili ön verileri almaya devam ediyoruz."

Ayas, balıkçılık faaliyetleri ile yatlardan gelişigüzel atılan çapaların da deniz çayırlarına zarar verdiğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Restorasyon çalışmalarının amacı, popülasyonu daha iyi hale getirmek, etkilenen bölgelere sağlıklı türü nakledebilmek, alanda çayırların bütünselliğini korumak ve parçalanmasını engellemek. Bu şekilde deniz çayırlarının var olmasını sağlamaya çalışacağız."

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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