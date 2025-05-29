Mersin Üniversitesi'nde 60+ Tazelenme Üniversitesi Yıl Sonu Etkinliği Düzenlendi

Mersin Üniversitesi'nde 60+ Tazelenme Üniversitesi Yıl Sonu Etkinliği Düzenlendi
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Mersin Üniversitesi'nde 60 yaş üstü bireylere yönelik '60+ Tazelenme Üniversitesi' yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi. Eğitim faaliyetlerinin tanıtıldığı etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Duygu Vefikuluçay Yılmaz projeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) bünyesinde 60 yaş üstü bireylerin aktif, sağlıklı ve mutlu yaşam geçirmeleri için hayata geçirilen "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Üniversitenin Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki çalışmalar anlatıldı.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, programdaki konuşmasında, eğitimde yer alan kişilerin üniversiteye değer ve enerji kattığını söyledi.

Yaş almış kişilerin tecrübeleriyle öğrencilere örnek olduğunu belirten Yaşar, şöyle konuştu:

"Bu dönemi tamamladık. Daha güzel dönemlerde birlikte olacağız inşallah. Eğitimler gönüllü hocalarımız tarafından verildi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tazelenme Üniversitesinin hem Türkiye'de hem de yurt dışında ses getireceğine inanıyorum. Biz de bunun için elimizden gelen çabayı göstereceğiz."

MEÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı ve 60+ Tazelenme Üniversitesi Proje Koordinatörü Prof. Dr. Duygu Vefikuluçay Yılmaz da ilk yılı tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Projede eğitim öğretimin 4 yıla çıkarıldığını ifade eden Yılmaz, "Seneye yeni gruplarımız olacak. Şu an 56 öğrencimiz var. Bu sayılar giderek artacak. Paydaşlarımızla işbirliği görüşmelerimiz devam ediyor. Sizlere daha iyi eğitim verebilmek için çaba sarf etmeye devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından etkinlikte film gösterimi yapıldı.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel
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