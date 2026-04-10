Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun Gülnar-Mut-Silifke-Erdemli etabı tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun ikinci etabı, Gülnar'dan başlayarak 126 kilometre boyunca pedal çevrildi. Yunan sporcu Nikiforos Arvanitou birinci oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 8. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun (Tour of Mersin), Gülnar-Mut-Silifke-Erdemli etabı tamamlandı.

Bu yıl "Yayladan denize" sloganıyla düzenlenen ve Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde yer alan organizasyonun ikinci ayağında sporcular, 126 kilometre pedal çevirdi.

Gülnar Hükümet Konağı önünden başlayan etabın başlangıcını, Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Soner Yetgin verdi.

Sporcular, zorlu güzergahta kentin doğal güzellikleri arasında pedal çevirdi.

Gülnar-Mut-Silifke-Erdemli etabında Yunanistan'dan Nikiforos Arvanitou birinci, Ramazan Yılmaz ikinci, Mustafa Tarakçı ise üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara, ödülleri Erdemli ilçesindeki sahil bandında düzenlenen törenle verildi.

Sporcular, yarın Tarsus-Çamlıyayla-Toroslar etabında pedal çevirecek.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
