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Mersin Toroslar'da 4 bin 172 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mersin'in Toroslar ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde 4 bin 172 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli takibe alındı.

Ekiplerin operasyonunda şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 4 bin 172 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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