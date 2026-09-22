Mersin Toroslar'da 4 bin 172 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Mersin Toroslar'da 4 bin 172 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mersin'in Toroslar ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde 4 bin 172 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli takibe alındı.
Ekiplerin operasyonunda şüpheliler gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 4 bin 172 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA