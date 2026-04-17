Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalanırken, 2 kilo 200 gram esrar, 300 gram sentetik uyuşturucu ve 35 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada 2 kilo 200 gram esrar, 300 gram sentetik uyuşturucu, 35 kök Hint keneviri ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
Haberler.com
500

Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında olay hareket
Kod adıyla gizlenseler de MİT’ten kaçamadılar! Böyle yakalandılar

Kod adıyla gizlenseler de MİT’ten kaçamadılar
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz

Saldırganın 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
Gülistan Doku soruşturmasında adliyenin önü karıştı: Anne hastaneye kaldırıldı

Asker bile engel olamadı! Anne "Katilsiniz" diye feryat edip fenalaştı
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında olay hareket
Ayla öğretmen 6 kurşunla hayatını kaybetmiş, doktorlar 1 saat kalp masajı yapmış

Öğrencilerine gerçekten siper olmuş! Saldırıda kan donduran detay
Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir

Nevzat'a verilen ceza sonrası adliyenin önünde böyle haykırdı