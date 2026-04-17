Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalanırken, 2 kilo 200 gram esrar, 300 gram sentetik uyuşturucu ve 35 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelinin adresinde yapılan aramada 2 kilo 200 gram esrar, 300 gram sentetik uyuşturucu, 35 kök Hint keneviri ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal