Mersin Tarsus'ta Traktöre Çarpan Otomobilde İki Yaralı

Mersin Tarsus'ta Traktöre Çarpan Otomobilde İki Yaralı
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Tozkoparan Zahit Mahallesi'nde meydana gelen kazada, traktöre çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde traktöre çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

M.R.B. idaresindeki 33 PZ 390 plakalı otomobil, Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı'nda R.D'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen traktöre çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve yanındaki M.U, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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