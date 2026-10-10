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Mersin Tarsus'ta tıra arkadan çarpan hafif ticari araçta 2 kişi öldü, 1 yaralı

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Mersin Tarsus'ta tıra arkadan çarpan hafif ticari araçta 2 kişi öldü, 1 yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi morga götürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 01 AGY 669 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde, 42 AFZ 281 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçta sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Bu kişilerden 2'sinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı Tarsus Devlet Hastanesine, 2 kişinin cenazesi de morga kaldırıldı.

Kaynak: AA
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