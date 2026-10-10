Mersin Tarsus'ta tıra arkadan çarpan hafif ticari araçta 2 kişi öldü, 1 yaralı

Mersin Tarsus'ta tıra arkadan çarpan hafif ticari araçta 2 kişi öldü, 1 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi morga götürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 01 AGY 669 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde, 42 AFZ 281 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hafif ticari araçta sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Bu kişilerden 2'sinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı Tarsus Devlet Hastanesine, 2 kişinin cenazesi de morga kaldırıldı.