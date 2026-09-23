Mersin Tarsus'ta savcılar bilişim ve dolandırıcılık soruşturmalarını değerlendirdi

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Mersin'in Tarsus ilçesinde cumhuriyet savcıları değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, Başsavcı Gürkan Özkaynak başkanlığındaki toplantı Tarsus Adliyesi'nde gerçekleştirildi.

Programda, Tarsus Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu ile Tarsus Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunun cumhuriyet savcılarınca yürütülen soruşturmalardaki gelişmeler ele alındı.

Mevzuat ve içtihat değişikliklerinin de değerlendirildiği toplantıya, Tarsus Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Mehmet Ali Sarıoğlu ve Mehmet Karanlık, savcılar, emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Kaynak: AA