Mersin Tarsus'ta otoyolda 2 TIR ve minibüsün karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda 2 TIR ve bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Pozantı- Mersin Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Mersin istikametinde ilerleyen 2 TIR ve bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı