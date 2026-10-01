Mersin Tarsus'ta otoyolda 2 TIR ve minibüsün karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Mersin Tarsus'ta otoyolda 2 TIR ve minibüsün karıştığı kazada 11 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Tarsus ilçesinde sabah saatlerinde Pozantı-Mersin Otoyolu Damlama mevkisinde 2 TIR ve bir minibüsün karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda 2 TIR ve bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Pozantı- Mersin Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Mersin istikametinde ilerleyen 2 TIR ve bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı