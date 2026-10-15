Mersin Tarsus'ta otomobilini durduran sürücü hastanede hayatını kaybetti

Mersin Tarsus'ta otomobilini durduran sürücü hastanede hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Tarsus ilçesinde Hürriyet Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeyken fenalaşan sürücü, aracını durdurdu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, burada hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken fenalaşan sürücü yaşamını yitirdi.
Hürriyet Caddesi'nde 01 DM 847 plakalı otomobilin sürücüsü Murat Yıldız (53) henüz bilinmeyen nedenle fenalaştı.
Aracı durduran Yıldız'ın zor durumda olduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, hayatını kaybetti.
Yıldız'ın cenazesi otopsi için morga konuldu.
Kaynak: AA