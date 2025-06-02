Mersin Tarsus'ta Otomobilden Açılan Ateşle İki Kişi Yaralandı

Mersin Tarsus'ta Otomobilden Açılan Ateşle İki Kişi Yaralandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobilden açılan ateş sonucu T.A. (28) ile K.C.D. (22) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı, polis kaçan şüphelileri arıyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralanan 2 kişi, tedavi altına alındı.

Kavaklı Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı'nda ilerleyen bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yolda yürüyen T.A. (28) ve K.C.D'ye (22) ateş açıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan T.A. ve K.C.D. sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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