Mersin Tarsus'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 sürücü yaralandı

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Tarsus ilçesi Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek ile Zafer caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada yaralanan iki sürücü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı