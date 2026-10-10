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Mersin Tarsus'ta mezarlıkta budama yapan imam Halil Kısa ağaçtan düşerek öldü

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Mersin Tarsus'ta mezarlıkta budama yapan imam Halil Kısa ağaçtan düşerek öldü
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Mersin Tarsus'ta mezarlıkta temizlik ve budama yapan imam Halil Kısa, çıktığı ağaçtan düştü. Ağır yaralanan 4 çocuk babası Kısa, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, mezarlıkta temizlik ve budama yaptığı sırada ağaçtan düşen 4 çocuk babası imam Halil Kısa (51), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kısa'nın 4 ay önce Adana'nın Pozantı ilçesinden Tarsus'a tayin olduğu ve burada göreve başladığı belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Mahallede imamlık yapan Halil Kısa, mezarlıkta temizlik ve budama yaptığı sırada çıktığı ağaçtan düştü. Kısa'yı yerde gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kısa, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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